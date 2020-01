Actualidade

Maria João Pires voltou hoje ao primeiro piano de cauda em que tocou em público, há 70 anos, quando tinha 4 de idade, e que também foi o primeiro piano de cauda que viu.

Hoje, dia em que recebeu o prémio Martha de la Cal/Personalidade do ano 2019, da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal, no Museu dos Coches, em Lisboa, a pianista encerrou a cerimónia interpretando o que considerou "um básico", um Nocturno, de Chopin.

Falando aos jornalistas presentes na sessão, Maria João Pires recordou o momento em que, aos 4 anos, numa audição no Conservatório de Lisboa, tocou este mesmo piano e, para espanto da audiência, se colocou de pé no banco para ver o interior do instrumento, que achou "fascinante".