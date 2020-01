Andebol/Europeu

A Espanha, campeã em título, garantiu hoje a final do Euro2020 de andebol, ao bater a Eslovénia, por 34-32, e vai defrontar, no domingo, a Croácia, que antes eliminou a anfitriã e vice-campeã mundial Noruega.

Se o duelo entre noruegueses e croatas foi bastante equilibrado e só ficou resolvido após dois prolongamentos (29-28), a seleção espanhola teve hoje, em Estocolmo, um oponente aparentemente acessível, face à vantagem de cinco golos (20-15) ao intervalo, que antevia um desfecho feliz para tentar depois revalidar o troféu.

As exibições de Angel Fernandez Perez, Raul Entrerrios Rodriguez e Alex Dobichebaeva, todos com seis golos, foram cruciais para a formação espanhola, enquanto Jure Dolenec foi o melhor dos eslovenos, com sete.