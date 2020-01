Actualidade

As bandas e artistas Flor, Rope Walkers, Foggy, Bia Maria e Soho Soho disputam hoje, em Lisboa, a final do 25.º Festival Termómetro, concurso para novos projetos musicais que, em 2021, se estreia em Nova Iorque.

Antes da final da 25.ª edição do concurso criado em 1994, que decorre hoje à noite no LAV - Lisboa ao Vivo, a organização revelou à Lusa que, na 26.ª edição, em 2021, o Festival Termómetro "passará por Nova Iorque, em parceria com o Arte Institute".

A cidade norte-americana irá acolher uma das eliminatórias do concurso, tal como aconteceu nesta edição, pela primeira vez, com Madrid.