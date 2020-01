Actualidade

A bancada do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) na nova Assembleia da República (AR) encara a pacificação efetiva do país e a defesa dos direitos e liberdades dos moçambicanos como prioridades para o novo mandato.

"Que [a Assembleia da República] seja um centro de debate de ideias, de debate de políticas, para que o país possa resgatar a paz efetiva, porque os moçambicanos, como todos sabemos, almejam paz", disse à Lusa o chefe da bancada do MDM, Lutero Simango, na primeira entrevista após a tomada de posse do parlamento.

Simango adiantou que a bancada do seu partido vai defender o diálogo para acabar com a violência armada, principalmente, no Centro do país, porque no Norte não são conhecidos os autores nem as motivações dos grupos armados que atuam na região - faltam, por isso, interlocutores.