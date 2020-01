Actualidade

A Economist Intelligence Unit (EIU) estima que a economia de Moçambique recupere do abrandamento de 1% em 2019, acelerando para 4,2% este ano e 6,5% nos próximos dois anos, impulsionada pelo setor da construção.

"No seguimento de dois ciclones e de uma seca severa noutras partes do país, o crescimento económico abrandou para uns estimados 1% em 2019; a economia vai recuperar o fôlego em 2020, com uma expansão de 4,2%, alimentada pelos atuais esforços de reconstrução e pela atividade da construção, bem como pela política monetária", escreve a EIU.

Numa análise à economia de Moçambique, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os peritos da unidade de análise económica da revista britânica The Economist escrevem que apesar da aceleração, "a produção de carvão em 2020 vai cair devido às paragens programadas, e a agricultura vai continuar fraca, ainda a recuperar dos ciclones e da seca".