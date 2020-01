Actualidade

Mais de 250 especialistas mundiais em alterações climáticas vão reunir-se a partir de segunda-feira em Faro, para prepararem o relatório que irá fornecer aos governos uma avaliação sobre os impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas e atividade humana.

Organizado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), organismo da ONU, o encontro reúne peritos de 60 países entre 27 de janeiro e 01 de fevereiro na Universidade do Algarve, de onde vão sair as contribuições de um dos três grupos de trabalho do IPCC, o qual tem a seu cargo a análise dos impactos, adaptação e vulnerabilidade às mudanças climáticas.

O objetivo é fornecer uma avaliação científica atualizada dos impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas e sistemas humanos, bem como uma análise das capacidades e limites desses sistemas para se adaptarem às mudanças climáticas e as opções para reduzir os riscos associados ao clima.