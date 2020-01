Actualidade

PS, CDU e BE estão contra a proposta de alteração da classificação do solo nos terrenos da Arcada e do Corte Inglés, no Porto, não encontrando explicação para esta mudança que devia ser justificada apenas por razões de interesse público.

A proposta preliminar do Plano Diretor Municipal (PDM), a que Lusa teve acesso, propõe a alteração da classificação do solo nos terrenos da Arcada, na Escarpa da Arrábida, e de uma parcela dos terrenos do El Corte Inglés na Boavista, permitindo outros usos.

No caso dos terrenos da Arcada, classificados no PDM em vigor como "área verde de enquadramento de espaço-canal", esta alteração vai permitir construção naquele local, onde está já edificado um prédio de 10 pisos e cujo licenciamento foi contestado judicialmente.