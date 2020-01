Actualidade

A Polícia Judiciária anunciou hoje a detenção de quatro homens, com idades entre os 31 e os 50 anos, pela prática de 10 crimes de roubo com recurso a armas de fogo, em concelhos do Porto e de Braga.

Em comunicado, a PJ esclarece que os suspeitos "apropriaram-se de cerca de 400 mil euros" e que os factos ocorreram entre março de 2019 e esta sexta-feira, quando foram detidos.

"Os detidos atuaram sempre com grande violência sobre as vítimas, com recurso a armas de fogo, que não hesitavam usar, tendo, em mais de uma ocasião, feito diversos disparos", sublinha a PJ.