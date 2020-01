Actualidade

Os bispos católicos europeus estão a marcar os 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz denunciando o anti-semitismo e a "manipulação" da verdade para obter fins políticos, de acordo com uma declaração hoje divulgada.

O texto, assinada pelo Conselho das Conferências Episcopais da Europa e pela Comissão de Conferências Episcopais da União Europeia (COMECE), foi conhecido hoje, contendo também uma versão em hebraico, e surge dois dias antes do aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, em 27 de janeiro de 1945, por parte do exército soviético.

"Neste aniversário, apelamos ao mundo moderno pela reconciliação e paz, pelo respeito do direito de cada nação a existir e pela liberdade e independência para manter a sua própria cultura", de acordo com a declaração citada pela AP.