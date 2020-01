CDS/Congresso

O 28.º congresso nacional do CDS começou hoje no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, às 11:15, com uma hora e 15 minutos de atraso em relação à hora prevista.

Depois de verificação de quórum, o presidente da mesa do congresso, Luís Queiró, disse que o há um "grande quórum" e deu início aos trabalhos.

"Desenganem-se os que profetizam um fim triste para o CDS porque a notícia é manifestamente exagerada", comentou ainda.