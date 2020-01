Luanda Leaks

A ministra das Finanças de Angola, Vera Daves, afirmou, em Davos, que é necessário "respeitar o trabalho dos órgãos judiciais" nos casos de alegada corrupção em Angola, lamentando que "apenas alguns" sejam mediáticos.

Questionada sobre se as acusações de corrupção relacionadas com os 'Luanda Leaks', Vera Daves disse, em declarações à Euronews em Davos, na Suíça, que as investigações "estão a acontecer a tantos níveis que é uma pena que apenas parte sejam mediáticas".

"Acho que temos de respeitar o trabalho dos órgãos judiciais e ver os resultados disso chegar à nossa sociedade, com uma normalização da forma como os negócios são geridos, da forma como os serviços públicos são providenciados, e a forma como os bens e serviços são entregues aos nossos cidadãos", afirmou Vera Daves à Euronews.