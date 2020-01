CDS/Congresso

Filipe Lobo d'Ávila, candidato à presidência do CDS-PP, defendeu hoje uma eventual candidatura da ex-líder e vereadora à câmara de Lisboa Assunção Cristas nas próximas autárquicas, em 2021.

A posição foi expressa por Lobo d'Àvila no início do discurso com que apresentou a sua moção ao 28.º congresso nacional, que hoje começou em Aveiro, em que se referiu a Cristas, de quem foi crítico durante os últimos anos.

Teve uma "divergência política, pública e frontal", recordou, mas o candidato recusa ser "daqueles que descartam" de outros "quando dá jeito"