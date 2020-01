Actualidade

O treinador do Marítimo, José Gomes, afirmou hoje que a equipa madeirense está mais confiante, mas espera dificuldades diante do Sporting, no encontro de segunda-feira, da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os 'verde rubros' não perdem há seis jogos, cinco para o campeonato, enquanto o conjunto lisboeta vem de duas derrotas e perdeu três das últimas quatro partidas. A juntar ao momento negativo, a formação de Silas não pode contar com quatro jogadores castigados (Mathieu, Acuña, Bolasie e Eduardo), além de ter Vietto a recuperar de lesão, mas isso não tranquiliza José Gomes.

"Nós, como equipa, estamos mais fortes do que há uns meses atrás. Sentimos que os jogadores têm mais confiança e uma entrega ao trabalho extraordinária e, com os resultados que vamos obtendo, essa confiança vai ficando consolidada, mas vemos os jogadores que podem entrar e continua a ser um Sporting forte. Para vencer, precisamos de estar ao nosso melhor nível em todos os aspetos", disse o treinador maritimista, na conferência de imprensa de antevisão do jogo em Alvalade.