O candidato à liderança do CDS-PP Carlos Meira afirmou hoje que quer deixar "a comodidade do sofá" e ir para a rua combater o que considerou ser "a nova ditadura do gosto", imposta e "financiada por uma certa esquerda".

"Tal como entrei neste congresso, solto e livre, autêntico e combativo desafio-vos a todos, e cá estarei para dar o exemplo, a sairmos da comodidade do sofá, do conforto das nossas salas e voltarmos à rua, sim à rua, e sem tréguas", disse o candidato à sucessão da atual líder, Assunção Cristas.

O antigo líder da concelhia de Viana do Castelo disse ao congresso que o seu objetivo passa por combater "a nova ditadura do gosto".