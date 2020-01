Andebol/Europeu

A seleção portuguesa de andebol terminou o Europeu na sexta posição, depois de perder hoje com a Alemanha, por 29-27, no jogo de atribuição do quinto lugar, em Estocolmo.

Apesar da derrota frente aos germânicos, num encontro em que já perdia ao intervalo por 14-13, Portugal garantiu a sua melhor prestação de sempre em Europeus, melhorando o sétimo lugar de 2000.

A presença no encontro de atribuição do quinto posto já tinha garantido a Portugal a presença no torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.