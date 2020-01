OE2020

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) alertou, no seu parecer à proposta de lei do Orçamento de Estado para 2020 (OE2020), para possíveis inconstitucionalidades no documento relativas à inteconexão entre bases de dados do Estado.

Referindo-se à "indeterminação legislativa" relativa à proposta de interconexões de bases de dados da Administração Pública (AP) presente em algumas partes do documento, a CNPD alerta que não será "permitido cumprir o grau de densidade normativa exigida à restrição de direitos, liberdades e garantias, que estas interconexões sempre representam".

"Em especial, do direito fundamental à proteção dos dados pessoais, mas também do direito fundamental ao respeito pela vida privada, consagrados nos artigos 35.º e 26.º da Constituição da República Portuguesa", assinala o parecer da CNPD.