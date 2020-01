Actualidade

Cerca de 300 pessoas manifestaram-se hoje em Montalegre, entoando 'futuro minado, não obrigado', numa "demonstração de força" contra a mina de lítio a céu aberto prevista para o concelho e em defesa da vida das populações.

Sob o lema 'não à mina, sim à vida', participantes de todas as idades e de vários pontos da região e, até do país, concentraram-se na praça do município da localidade do distrito de Vila Real e percorreram durante uma hora as principais ruas em dia de Feira do Fumeiro, um dos eventos mais importantes do concelho.

"Esta demonstração de força diz tudo. O concelho não quer este tipo de desenvolvimento, como lhe chamam, pois é a destruição do concelho", sublinhou o dirigente da Associação Montalegre com Vida, que convocou a manifestação, Armando Pinto.