Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje que a próxima edição da "Arte em São Bento", iniciativa que visa tornar a residência oficial num "espaço de representação do país", vai expor a coleção Figueiredo Ribeiro, sediada em Abrantes.

"No próximo dia 05 de outubro, a coleção Norlinda e José Lima dará lugar a uma nova coleção desta vez sediada em Abrantes e que é a coleção Figueiredo Ribeiro", avançou António Costa, assegurando que a "Arte em São Bento" vai ter continuidade.

Referindo que a tradição é inaugurar a iniciativa no dia 05 de outubro como "boa forma de celebrar a República, devolvendo este edifício [residência oficial do primeiro-ministro] aos cidadãos", o governante lembrou que essa data em 2019 foi dia de reflexão para as eleições, pelo que a coleção em exposição - Norlinda e José Lima - teve que ser aberta ao público um mês mais cedo, em setembro.