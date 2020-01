CDS/Congresso

O antigo ministro António Pires de Lima foi hoje vaiado no 28.º Congresso do CDS-PP quando pediu a Francisco Rodrigues dos Santos que mostre respeito pelos adversários, e anunciou apoiar João Almeida à liderança do partido.

"Francisco Rodrigues dos Santos és um jovem com potencial, mas em democracia, se queres dar-te ao respeito, começa tu por mostrar respeito pelos teus adversários", afirmou Pires de Lima perante o 28.º Congresso centrista.

O antigo ministro da Economia defendeu que se deve "dar tempo" ao candidato Francisco Rodrigues dos Santos para "apurar a sua cultura democrática", suscitando uma sonora vaia por parte dos congressistas.