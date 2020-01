Actualidade

O Governo português lamentou hoje "profundamente" a perda de vidas humanas e os danos materiais causados pelo terramoto registado na sexta-feira na região de Elazig, no leste da Turquia.

"Neste momento de grande consternação, o Governo português apresenta sentidas condolências ao Governo da Turquia e ao povo turco, bem como aos familiares das vítimas, fazendo votos de rápida recuperação dos feridos", lê-se numa nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros hoje divulgada.

Portugal manifesta ainda, "nesta hora difícil, o seu apoio às autoridades turcas, principalmente tendo em conta as difíceis operações de salvamento e busca que visam resgatar as pessoas que continuam presas nos escombros", segundo o comunicado do gabinete do ministro Augusto Santos Silva.