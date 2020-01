Vírus

Os parques temáticos da Disneylândia em Hong Kong e Xangai encerram as suas portas a partir de hoje, por tempo indeterminado, para evitar a propagação do novo coronavírus que já provocou a morte a 56 pessoas.

Em comunicado, os responsáveis pelos dois parques temáticos apontam que esta decisão é "uma medida preventiva" que tem como objetivo garantir "a saúde e a segurança dos nossos hóspedes e funcionários".

Na mesma nota lê-se que os responsáveis dos dois parques permanecem "em contacto com as autoridades de saúde e com o Governo" e que só vão anunciar datas de reabertura quando as autoridades garantirem que "seja aconselhável".