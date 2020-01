Vírus

As autoridades de saúde de Macau anunciaram hoje a existência de mais três pessoas infetadas com o coronavírus de Wuhan, elevando para cinco o número de casos no território.

Em comunicado, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus indicou que os novos casos foram diagnosticados em três mulheres, de 58, 39 e 21 anos, residentes em Wuhan, capital da província central chinesa de Hubei, onde começou o surto da doença em dezembro passado.

O estado clínico das três mulheres é "presentemente considerado normal", acrescentou.