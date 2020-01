CDS/Congresso

O antigo secretário-geral do CDS e ex-deputado António Carlos Monteiro, que apoiou João Almeida na corrida à liderança centrista, disse hoje que aceitou ser vice-presidente na direção de Francisco Rodrigues dos Santos para ajudar o partido.

"Eu apoiei o candidato João Almeida até ao fim, informei sempre que votaria no candidato João Almeida e, no final, aquilo que me foi transmitido, é que, independentemente de quem eu apoiasse, faziam questão que integrasse a direção para ajudar no futuro do partido", disse aos jornalistas António Carlos Monteiro, à chegada ao Parque de Exposições de Aveiro, onde hoje termina o 28.º congresso do CDS-PP.

António Carlos Monteiro referiu ainda que estava com João Almeida na altura em que lhe foi feito o convite para integrar a direção de Rodrigues dos Santos e afirmou que não considera ser a ponte entre as duas candidaturas.