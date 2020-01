Brexit

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, assegurou hoje que o Reino Unido será "global" e "pioneiro" depois de abandonar a União Europeia (UE) em 31 de janeiro, e pediu ao país para deixar para trás as divisões.

"Sexta-feira [31 de janeiro] marca um momento importante na história do Reino Unido. Não importa como tenham votado [no referendo sobre a saída do país da UE] em 2016, é hora de olhar para a frente com confiança, para o país global e pioneiro que seremos na próxima década, e superar as divisões", afirmou Boris Johnson numa nota hoje divulgada, citada pela agência Efe.

O chefe do Governo britânico fará um discurso ao país às 23:00 da próxima sexta-feira, meia-noite no horário de Bruxelas, altura em que se consumará o 'divórcio' entre o Reino Unido e a União Europeia.