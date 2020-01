CDS/Congresso

O ex-presidente do CDS José Ribeiro e Castro aconselhou hoje os parlamentares a "acatar as orientações e a linha do partido", porque os centristas "não podem ter cinco Joacines no parlamento".

"Os deputados são a partir de hoje os intérpretes da esperança da mudança" pela qual o partido se pronunciou no congresso "e o CDS agradece-lhes isso", disse em declarações à Lusa Ribeiro e Castro, ao referir-se ao facto de os deputados da atual bancada não terem apoiado o líder da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos, para a presidência do partido e sim o candidato derrotado, João Almeida.

O ex-presidente do CDS, que se manifestou a favor da mudança num breve discurso no Congresso, embora não expressando concretamente o seu apoio ao candidato vencedor no 28º Congresso do partido, foi taxativo ao afirmar que "os deputados são representantes da direção do partido, não são líderes do partido".