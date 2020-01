Actualidade

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, garantiu que tem "total confiança nos jogadores e no treinador", Sergio Conceição, que no sábado colocou o lugar à disposição, de acordo com a newsletter oficial dos 'dragões'.

"O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, esteve ontem reunido com a equipa, no balneário, e deixou uma mensagem clara: tem total confiança nos jogadores e no treinador e acredita que terça-feira será dada uma demonstração de força no jogo frente ao Gil Vicente", lê-se na publicação de hoje da Dragões Diário.

Na newsletter dos 'azuis e brancos' lê-se ainda que "o FC Porto está envolvido em três competições [I Liga, Taça de Portugal e Liga Europa] e todos no grupo seguirão juntos até ao fim".