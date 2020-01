Líbia

A missão da ONU na Líbia denunciou hoje que o embargo às armas continua a ser violado na Líbia, apesar dos compromissos assumidos há uma semana na conferência internacional de Berlim, mas congratulou-se com a manutenção do cessar-fogo.

A missão das Nações Unidas na Líbia (MANUL) "lamenta profundamente as violações flagrantes e persistentes do embargo às armas", definido na resolução 1970 de 2011 do Conselho de Segurança, "apesar dos compromissos dos países envolvidos na conferência internacional sobre a Líbia de 19 de janeiro em Berlim", afirma num comunicado.

Entre os principais compromissos assumidos pelos participantes na conferência de Berlim figurava o fim das entregas de armas aos poderes rivais, o governo de unidade nacional, em Tripoli, reconhecido pela ONU e apoiado pela Turquia, e o governo rival, liderado pelo poderoso marechal Khalifa Haftar, em Tobruk, apoiado pela Rússia, Emirados Árabes Unidos e Egito.