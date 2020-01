CDS/Congresso

O candidato à liderança do CDS-PP João Almeida rejeitou hoje ter estado presente na altura em que António Carlos Monteiro, seu apoiante, foi convidado para vice-presidente de Francisco Rodrigues dos Santos, e assinalou que isso são "questões de caráter".

"Eu ouvi as declarações, ouvi que o convite foi feito na minha presença e é mentira", afirmou aos jornalistas à chegada ao pavilhão no último dia de trabalhos do 28.º Congresso do CDS-PP.

Momento antes, o ex-deputado António Carlos Monteiro referiu que estava com João Almeida na altura em que lhe foi feito o convite para integrar a direção de Rodrigues dos Santos e afirmou que não considera ser a ponte entre as duas candidaturas.