Actualidade

O papa Francisco afirmou hoje que é um dever lembrar o Holocausto, considerando inadmissível a indiferença, ao recordar os 75 anos da libertação das pessoas detidas no campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, na Polónia.

"Perante esta enorme tragédia, atrocidade, não é admissível a indiferença e é um dever a memória", disse o chefe da Igreja Católica, após a oração dominical do 'Angelus', referindo-se ao genocídio em massa de judeus durante a II Guerra Mundial.

Dirigindo-se às centenas de fiéis que o escutavam desde a Praça de São Pedro, em Roma, o pontífice exortou as pessoas a recordarem este episódio da História com um momento de oração e recolhimento na segunda-feira, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.