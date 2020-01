CDS/Congresso

O eurodeputado Nuno Melo admitiu hoje que o 28.º congresso do CDS marca "um novo ciclo", com o fim do "portismo", e disse esperar que o novo líder centrista, Francisco Rodrigues dos Santos dê "continuidade" a esse legado.

À chegada ao Parque de Exposições de Aveiro, onde decorre o congresso, Nuno Melo afirmou ter sido evidente, no congresso e nas votações, que se abriu "um novo ciclo", em que "os militantes decidiram e quiseram alterar a liderança", e disse esperar que o novo líder tenha "capacidade de unir".

Questionado se o partido estaria saturado dos dirigentes associados ao "portismo", Melo afirmou: "Manifestamente que sim. De resto, o congresso mostrou durante os trabalhos e mostrou principalmente votando."