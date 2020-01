CDS/Congresso

António Carlos Monteiro, apoiante de João Almeida, recusou hoje ter havido qualquer entendimento prévio com o futuro líder do CDS-PP, Rodrigues dos Santos, para um cargo na direção e frisou que deixou sempre claro que era amigo "dos dois".

Atual chefe de gabinete do grupo parlamentar do CDS-PP, António Carlos Monteiro, ex-deputado e antigo secretário-geral do partido na direção de Paulo Portas, disse que aceitou o "convite pessoal" de Francisco Rodrigues dos Santos para uma das vice-presidências do CDS-PP depois de informar João Almeida que tinha sido convidado, considerando que "não há caso" nenhum sobre este assunto.

"Eu tive o cuidado de deixar sempre claro que sou amigo dos dois, sempre fui amigo dos dois, disse ao Francisco Rodrigues dos Santos que apoiava João Almeida, apesar de Francisco ter dito que gostaria de contar comigo, eu disse que iria estar com João Almeida e estive com João Almeida até ao fim e votei em João Almeida", disse.