CDS/Congresso

A líder cessante do CDS-PP, Assunção Cristas, deixa na segunda-feira o cargo de deputada na Assembleia da República, sendo substituída por João Gonçalves Pereira, líder da distrital de Lisboa do partido, adiantou o próprio à Lusa.

"A partir de amanhã tomarei posse na Assembleia da República, sempre com o mesmo espírito de missão das outras vezes que estive no parlamento e, portanto, espero estar à altura, mais uma vez, de cumprir aquilo que são os desafios do partido em sede parlamentar", disse à Lusa o líder da distrital de Lisboa do CDS-PP.

João Gonçalves Pereira - o nome que se segue na lista de candidatos que o CDS apresentou por Lisboa às eleições legislativas - já foi deputado e é também vereador na Câmara Municipal de Lisboa, onde continuará ao lado da líder cessante.