Vírus

A embaixada portuguesa em Pequim alertou hoje os residentes na China para a "evolução muito rápida" do novo coronavírus no país, apontando a celeridade com que as autoridades locais estão a implementar medidas de quarentena.

"Sublinhamos que a evolução da situação é muito rápida e que as decisões das autoridades chinesas em impedir a circulação de transportes ou de implementar medidas de quarentena não são comunicadas com antecedência e têm aplicação praticamente imediata", lê-se na nota, difundida através do portal oficial da embaixada.

A notificação surge depois de o ministro da Saúde da China, Ma Xiaowei, ter revelado que os infetados com o novo coronavírus, originário na cidade de Wuhan, no centro do país, podem transmitir a doença durante o período de incubação, que demora entre um dia e duas semanas.