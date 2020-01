CDS/Congresso

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, comprometeu-se hoje a "arregaçar as mangas", unir o partido e torná-lo numa "nova direita" para liderar a oposição, recusando ser "mordomo" de outro partido.

A nova comissão política nacional do CDS, de Francisco Rodrigues dos Santos - até agora líder da Juventude Popular -, foi hoje eleita com 65,7% dos votos dos delegados ao 28.º congresso nacional do partido, em Aveiro.

Nas primeiras palavras que dirigiu aos congressistas após a eleição, o centrista salientou que "à direita lidera o CDS, não lidera nenhum outro partido".