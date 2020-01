CDS/Congresso

A reforma do sistema eleitoral, a melhoria da prestação de cuidados de saúde, a coesão territorial ou a segurança são algumas das prioridades elencadas hoje pelo novo presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos.

"Nós temos um projeto para Portugal, e esse projeto passa por resgatar o Estado e a economia da ditadura dos interesses, combatendo a corrupção, o colapso ético e moral do nosso sistema político, e apresentando um novo modelo de supervisão do sistema financeiro e do regulador dos setores estratégicos", começou por dizer aos congressistas.

Francisco Rodrigues dos Santos, até agora líder da Juventude Popular, foi hoje eleito presidente do CDS-PP, no encerramento dos trabalhos do 28.º congresso nacional do partido.