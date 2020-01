Actualidade

O número de ocorrências racistas e xenófobas em França, na maior parte ameaças, aumentou mais de 130% em 2019, de acordo com um relatório do Ministério do Interior hoje divulgado.

Após um declínio nos últimos dois anos, estes episódios aumentaram em 2019, com 1.142 ocorrências registados (em comparação com 496 em 2018).

"Na maioria dos casos, esses factos enquadram-se na categoria de "ameaças (977)", refere o ministério.