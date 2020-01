Actualidade

O Boavista regressou hoje às vitórias na deslocação ao terreno do Desportivo das Aves, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o único golo da partida a ser apontado por Cassiano.

Os 'axadrezados', que não venciam no campeonato há cinco jogos, marcaram o único golo da partida aos 12 minutos, frente a um Desportivo das Aves que, após a vitória na última jornada, não aproveitou os deslizes de Portimonenses e Paços de Ferreira e voltou a somar uma derrota.

Com a vitória de hoje, o Boavista é 10.º classificado, com 20 pontos, enquanto o Desportivo das Aves é o lanterna-vermelha da I Liga, com apenas nove pontos, já a cinco do Portimonense, 17.º, e a sete do Paços de Ferreira, 16.º no campeonato.