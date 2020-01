Vírus

Um sinólogo da Universidade Renmin em Pequim defendeu que a crise do coronavírus, que está a paralisar a China, expõe "falhas estruturais profundas" no modelo de governação, face à crescente rigidez do poder.

"O sistema político do país é frágil e precisa de mais transparência, elasticidade e agilidade para identificar desafios", disse à Lusa o sinólogo italiano Francesco Sisci, professor na Universidade Renmin, em Pequim.

Em pouco mais de um ano, Pequim passou a enfrentar uma custosa guerra comercial com os Estados Unidos, a pior crise política em Hong Kong em várias décadas, um surto de peste suína que fez disparar a inflação, ou a vitória nas eleições presidenciais em Taiwan do partido pró-independência da ilha.