Actualidade

Um homem foi detido em Loulé por suspeitas do homicídio de uma mulher no passado mês de novembro na cidade de Faro, no Algarve, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado a PJ diz que, através da Diretoria do Sul, identificou e deteve o suspeito, de 43 anos de idade, que será hoje presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

O caso remonta a 28 de novembro de 2019, data em que foi localizado o cadáver de uma mulher, sexagenária, no interior do estabelecimento comercial (cabeleireiro) que explorava na cidade de Faro.