Brexit

O número de anúncios de empresas de que pensam deslocar os seus negócios para fora do Reino Unido por causa do 'Brexit' abrandou, e algumas empresas já começaram a mudar de estratégia.

O boletim do índice de monitorização da consultora Ernst & Young (EY) de janeiro observou uma "pausa dos anúncios de mudanças dos seus negócios em resposta ao 'Brexit' entre julho e dezembro, período que coincide com a entrada em funções do atual primeiro-ministro, Boris Johnson.

"O silêncio sobre novos anúncios ao nível operacional contrasta com o aumento de empresas que fizeram anúncios públicos com objetivos específicos durante as negociações do 'Brexit', constatam os autores da análise.