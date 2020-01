Actualidade

A 29.ª Feira do Fumeiro de Montalegre teve um impacto económico na região de 5,9 milhões de euros, dos quais 3,2 milhões de euros correspondem a receita gerada no recinto, segundo um estudo revelado hoje.

O Núcleo de Investigação do Instituto Superior de Administração e Gestão (ISAG) - European Business School, em parceria com a Câmara de Montalegre, realizou um estudo económico à feira, que decorreu entre quinta-feira e domingo naquele concelho do distrito de Vila Real.

Na 29.º edição do certame verificou-se, segundo o trabalho do ISAG, "um aumento do impacto económico na região de 3,5% face ao ano anterior, ou seja, 5,9 milhões de euros (5,7 milhões de euros em 2019), e a meio do dia de domingo "vários expositores já tinham esgotado o seu produto".