Actualidade

Um tribunal de Pontevedra, na Galiza, vai repetir esta terça e quinta-feira o julgamento do empresário português acusado de tentar assassinar a sua mulher num quarto de hotel, em Vigo, em maio de 2016.

O Ministério Público da Galiza volta a pedir 12 anos de prisão para Carlos Pinto, depois de, em outubro passado, o Tribunal Superior de Justiça desta comunidade autónoma espanhola, que faz fronteira com o norte de Portugal, ter aceitado um recurso da defesa que questionava a "imparcialidade objetiva das magistradas" responsáveis pela primeira sentença.

Segundo a acusação, Carlos Inácio Pinto, em 02 de maio de 2016, num quarto do Hotel NH Palacio, em Vigo, aproveitou o facto de a sua esposa estar a tomar banho para lhe dar "um forte golpe" com um "maço de calceteiro" (martelo), numa altura em que ela estava curvada e a espalhar creme no corpo depois de ter tomado banho.