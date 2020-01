Actualidade

A Ordem dos Médicos avançou hoje que irá avaliar as declarações do diretor clínico do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) sobre o caso de uma médica agredida pela mãe de uma criança na urgência do Hospital de Águeda.

A médica foi agredida na quinta-feira à noite no exercício das suas funções e, segundo o hospital, citado pela imprensa, a médica sofreu uma fratura numa das mãos.

Na sequência do caso, o diretor clínico do CHBV, citado pela OM, afirmou aos órgãos de comunicação social que "(...) a queixa é sempre da pessoa agredida, não é nossa. Nós somos coadjuvantes na queixa, até porque a senhora não é uma funcionária pública, é uma contratada (...)".