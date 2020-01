Actualidade

Um profissional de saúde foi detido em flagrante pela Polícia Judiciária no âmbito de um inquérito relacionado com o combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS) que já tem 10 arguidos, revelou a PJ.

Segundo a PJ, foram realizadas nove buscas domiciliárias e duas a clínicas privadas para confirmar "a eventual prática dos crimes de burla qualificada, falsificação de documento e de atestado falso".

A operação, da responsabilidade da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ, contou com a colaboração do Ministério Saúde.