Actualidade

Uma juíza de instrução recusou levar a julgamento a enfermeira-diretora do Hospital de São João, no Porto, por alegada agressão à bastonária dos Enfermeiros, confirmando assim a opção do Ministério Público de arquivar o processo, disse hoje fonte judicial.

Ana Rita Cavaco queixou-se de que Maria Filomena Cardoso a tentou agredir durante uma reunião que, em julho de 2017, juntou também o então presidente do Hospital de São João, António Oliveira Silva, e três outros administradores (José Carvalho Paiva, Ilídio Matos Pereira e Luís Porto Gomes), mas Ministério Público recusou fundamento à queixa, numa tese agora confirmada em sede de instrução.

"A senhora juíza decidiu pela não pronúncia", afirmou a fonte do tribunal.