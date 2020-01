OE2020

O Ministro das Finanças insistiu hoje no parlamento que Portugal está a investir "sem pôr em causa" o equilíbrio das contas externas e que as "contas certas" são o resultado de um trabalho ainda "longe de estar concluído".

No último debate na especialidade sobre a proposta do executivo de Orçamento do Estado (OE) para 2020, os partidos questionaram o Governo sobre eventuais injeções de capital extraordinárias no Novo Banco, alívio fiscal na classe média, investimento no Serviço Nacional de Saúde e descida no IVA na eletricidade.

Mário Centeno começou por dizer que se trata "do quinto orçamento" que apresenta e que os números são o "resultado do trabalho feito".