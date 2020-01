Vírus

A cotação da onça de ouro registou hoje novos máximos desde 10 de abril de 2013 ao atingir 1.585,73 dólares, refere a Efe.

Cerca das 13:00 (12:00 em Lisboa), a onça de ouro estava a subir 0,87% face ao encerramento na sexta-feira, quando estava nos 1.572,03 dólares.

Analistas citados pela Efe recordam que a cotação do ouro, considerado um valor de refúgio para os investidores, está hoje a ser condicionado pela incerteza gerada pela propagação do coronavírus e as consequências que esta pode ter a nível sanitário e económico.