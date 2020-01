Actualidade

A proposta para o novo terminal de contentores de Leixões, em Matosinhos, prevê ocupar o atual porto de pesca, algo de que a comissão de avaliação ambiental discorda, defendendo que se estudem "alternativas" à localização.

As informações constam de dois documentos a que a Lusa teve hoje acesso, nomeadamente a "Proposta de Definição de Âmbito [PDA] do Estudo de Impacto Ambiental [EIA]" do terminal, datado de 2018 e no qual a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) alerta que a alternativa à localização é a "ausência de intervenção".

A Comissão de Avaliação defende que se estudem outras opções para situar a infraestrutura, avaliando as consequências da "deslocalização do porto de pesca, estruturas de descarga do pescado e primeira venda".