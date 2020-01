OE2020

O Governo quer avançar com a reforma da supervisão financeira "proximamente", disse hoje o ministro das Finanças, Mário Centeno, no debate sobre o Orçamento do Estado para 2020 na especialidade, que decorreu hoje no parlamento.

"É minha opinião, e está no programa do Governo, continuar com esta proposta e fazê-la avançar no parlamento proximamente", respondeu Mário Centeno à deputada do CDS-PP Cecília Meireles, que tinha avançado com a questão na segunda ronda de perguntas aos governantes.

Mário Centeno reconheceu que a reforma do sistema financeiro proposta na anterior legislatura "foi tardia, porque foi trabalhada em conjunto com todos os agentes do setor financeiro", e porque o Governo "não avançaria com nenhuma alteração ao quadro de supervisão enquanto o sistema financeiro não estivesse estabilizado".