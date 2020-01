Açores/Mau tempo

O Governo Regional dos Açores prevê investir este ano cerca de 56 milhões de euros, de um total de 313,4 milhões, na recuperação dos estragos do furacão Lorenzo, sendo a maior parte destinada à recuperação de portos.

"Com a aprovação da revisão do Plano e Orçamento da Região estão reunidas as condições para iniciar a recuperação e reconstrução de todos os danos provocados pelo furacão Lorenzo com a maior rapidez e celeridade possível, nos prazos mínimos de elaboração dos projetos e limites legais dos procedimentos de contratação pública", adiantou hoje o vice-presidente do executivo açoriano, Sérgio Ávila, em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

A passagem do furacão Lorenzo pelos Açores, na madrugada e manhã de 02 de outubro de 2019, provocou mais de 250 ocorrências e obrigou ao realojamento de 53 pessoas.